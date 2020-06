Cessione Roma, Pallotta dice no a Friedkin. Adesso il nome nuovo è quello di Joseph DaGrosa, ecco chi è

In attesa della ripresa del campionato, continuano ad essere giorni caldi in casa Roma sul futuro del club giallorosso che non sta attraversando un buon momento dal punto di vista economico. Il presidente Pallotta ha rifiutato l’ultima offerta di Friedkin, la cifra si aggirava sui 490 milioni di euro più 85 di ricapitalizzazione, l’imprenditore texano sembra essersi definitivamente ritirato dalla corsa alla presidenza del club.

Così è emerso un nuovo nome che stuzzica la fantasia dei tifosi. Si tratta di Joseph DaGrosa, 45enne newyorkese che gestisce un fondo di private equity, si tratta del General American Capital Partners di Miami, ed è già nel mondo del calcio: nel 2018 è stato presidente del Bordeaux.

Secondo quanto riporta La Repubblica, il progetto è il seguente: creare un network di club sul modello del City Football Group attraverso una piattaforma unica da realizzare insieme a Pallotta in cui far confluire il controllo di varie società. Facendo ruotare giovani da rivendere a prezzi più alti.