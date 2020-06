“Con Allegri si divertiva, il suo addio lo ha devastato. Con Sarri è infelice”: la sentenza su Cristiano Ronaldo

La colpa della flessione di Cristiano Ronaldo è di Maurizio Sarri. Ne è convinto il ‘Daily Express’, che scrive che il portoghese si divertiva molto di più con Massimiliano Allegri e che il rapporto con il nuovo tecnico non è mai decollato. Due prestazioni anonime in Coppa Italia, contro Milan e Napoli. Ora CR7 è chiamato alla risposta sul campo nella trasferta di Bologna, dove avrà ancora fiducia e gli occhi puntati addosso. Maurizio Sarri è convinto che “tornerà il giocatore fantastico di sempre, è solo un momento fisico”. Per il quotidiano inglese a pesare è stato l’addio di Allegri: “È stato devastante perché Ronaldo si divertiva a giocare con il tecnico livornese“.