Si sono registrati nuovi casi di Coronavirus. Nel dettaglio, si tratta di tre calciatori di due club di Championship. I giocatori in questione e lo staff del club saranno costretti all’isolamento per 7 giorni, è quanto prevedono la linee guida dell’EFL. Nelle scorse settimane tanti calciatori ed altri componenti dello staff sono stati sottoposti a tampone: i negativi potranno tornare ad allenarsi, mentre per gli altri scatta l’isolamento di 7 giorni.