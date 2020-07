Di Canio contro Cristiano Ronaldo: “Non è buono nemmeno per giocare a paddle”

Paolo Di Canio si scaglia contro Cristiano Ronaldo. Nel mirino dell’ex attaccante di Lazio e West Ham non ci sono questioni tecnico-tattiche ma il look mostrato sui social dal portoghese. Negli studi di Sky, l’opinionista ha così commentato la camicia multicolore e i bermuda indossati dall’attaccante della Juve: “Il look di Cristiano? Ciao a tutti, vado via. Ma neanche per andare a dormire. Manco per giocare a paddle – ha detto Di Canio -. Mi vergognerei da solo davanti allo specchio. Provarlo? No grazie”.