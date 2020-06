Furia Inter, nel mirino finisce Conte. E rispunta una vecchia ombra: “Sta facendo peggio di Spalletti…” [GALLERY]

Per certi versi verrebbe da dire: “Che bello!”. Che bello poter tornare a parlare di calcio, poter vedere i tifosi gioire o arrabbiarsi da casa o sui social. Certo, l’importante è che non si esageri. Il pari rocambolesco di ieri dell’Inter ha fatto infuriare più di qualche supporter nerazzurro, un po’ come era stato per la Juventus dopo la sconfitta in Coppa e un po’ come accade dopo un risultato deludente.

A finire nel mirino di tanti utenti di fede nerazzurra è il tecnico Antonio Conte. In tanti continuano a difenderlo, per via di una situazione di classifica comunque migliore rispetto agli scorsi anni, ma la maggior parte fa notare una rosa qualitativamente migliore in questa stagione e nessun tipo di problema di “Icardiana” memoria (un bel fardello nell’annata passata in termini di spogliatoio). E dunque giù a sparare la croce contro l’ex Juve, reo di non curare bene la fase difensiva come faceva Spalletti. Già, Spalletti. Proprio lui, in tendenza oggi su Twitter, torna alla mente dei tifosi nerazzurri. Cosa avrebbe fatto lui con questa rosa? I se e i ma – frase fatta – nel calcio non servono a niente. Conte? Magari, come accade nel magico mondo dei social, tornerà ad essere idolatrato dopo due vittorie di fila… Nel frattempo vi lasciamo alla FOTOGALLERY in alto con tutti i messaggi degli utenti.