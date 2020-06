Juve, quanto ti costa Bentancur? Il Boca Juniors continua ad incassare soldi dai bianconeri [DETTAGLI]

Due milioni di euro da versare nelle casse del Boca Juniors ogni 30 giugno. E’ questa la tassa che la Juventus deve pagare ogni anno agli argentini per Rodrigo Bentancur. A rivelarlo è ‘TyC Sport’. E sarà così finché il centrocampista vestirà bianconero. Visti i quasi 4 anni in Italia di Bentancur, al Boca stanno per arrivare i due milioni che porteranno a 8 la speciale clausola presente nel contratto di cessione. Non solo. Il Boca Juniors avrà diritto a ricevere il 50% di quanto la Juventus incasserà in caso di futura cessione del calciatore. Insomma un affare che agli ‘Xeneizes’ frutterà cifre importanti.