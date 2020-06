Juventus, i convocati contro il Milan: tre assenze pesanti per Sarri

Demiral, Chiellini, Ramsey e Gonzalo Higuain: sono 4 i calciatori indisponibili per la Juventus in vista della partita di Coppa Italia contro il Milan. E’ stata pubblicata la lista dei convocati per la sfida del ritorno della semifinale. Out due difensori Demiral e Chiellini, assente il centrocampista Ramsey così come l’attaccante Higuain.

Ecco l’elenco completo.

Portieri – Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori – De Sciglio, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti – Pjanic, Khedira, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore.

Attaccanti – Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia.