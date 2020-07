La Lazio ha conquistato tre punti importantissimi nella partita di campionato contro il Torino, la squadra di Simone Inzaghi non molla di un centimetro per la lotta scudetto. Dopo il gol del vantaggio di Belotti su calcio di rigore, gli ospiti hanno reagito prima con il solito Immobile e poi con la rete di Parolo. Proprio dopo la rete del centrocampista l’allenatore biancoceleste si è scatenato, l’esultanza in tribuna è stata incontenibile. In basso ecco il video.