Andrea Pirlo torna alla Juventus: già contattato un suo ex compagno per il posto di vice

Dopo cinque anni, Andrea Pirlo torna alla Juventus. Non più da calciatore ovviamente, per via del suo ritiro, ma nelle vesti di tecnico: allenerà infatti la Juventus U23, fresca vincitrice della Coppa Italia Serie C con Fabio Pecchia. L’ex centrocampista, che dopo gli anni in bianconero ha chiuso la carriera in America, ha conseguito qualche anno fa il patentino per allenare le giovanili e le squadre fino alla Serie C. Ed ha già contattato un suo ex compagno perché possa fargli da vice: Roberto Baronio, con cui entrambi da giovanissimi hanno condiviso il centrocampo della neopromossa Reggina nella stagione 1999-2000.