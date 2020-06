Pronostici Serie B, tre punti per il Frosinone. Crotone-Chievo è da X

Pronostici Serie B – Anche la Serie B torna in campo per la giornata di campionato. Un turno che si preannuncia scoppiettante, per le zone alte e basse della classifica. Ovviamente la condizione fisica non sarà delle migliori. Il Cosenza non può permettersi passi falsi in casa contro l’Entella, il big match mette di fronte il Crotone contro il Chievo. Trasferta per il Cittadella contro il Livorno, gare casalinghe per Salernitana e Pescara contro Pisa e Juve Stabia. Il Frosinone può conquistare i tre punti contro il Trapani. Domenica trasferta per il Benevento sul difficile campo della Cremonese, interessante sfida tra Ascoli e Perugia.

CROTONE-CHIEVO X – Una partita tra due squadre di categoria superiore. Il club calabrese punta la promozione diretta, gli ospiti con un successo possono addirittura rientrare in corsa per il secondo posto. Azzardiamo il pareggio.

TRAPANI-FROSINONE 2– Nonostante le tante assenze, il Frosinone è molto più forte dal punto di vista tecnico. Difficile per il Trapani conquistare un risultato positivo.

LIVORNO-CITTADELLA X2 – Il Livorno è con un piede e mezzo in Serie C, il Cittadella deve confermarsi in zona playoff e non può permettersi una sconfitta.

ASCOLI-PERUGIA X – L’Ascoli è reduce dalla batosta contro la Cremonese. Il Perugia non sta disputando una stagione entusiasmante, si preannuncia una partita equilibrata.

LE ALTRE PARTITE: