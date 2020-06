Quarantena e partite in chiaro, Gravina: “sicuramente giocheremo, giusto consentire ai tifosi di seguire la propria squadra”

Ospite di Porta a Porta su RaiUno, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha affrontato due argomenti spinosi del mondo del calcio, dalla quarantena fino alle partite in chiaro. “Sicuramente giocheremo, perché dobbiamo rispettare l’impegno profuso in questi mesi e anche rimanere in linea con la comunità internazionale”.

LE PARTITE IN CHIARO – “Siamo in linea col ministro, in un momento particolare mi sembra giusto consentire a tutti gli italiani di poter seguire la propria squadra del cuore. Condivido la possibilità di vivere questo momento, del resto il ministro ha centrato perfettamente questa idea, per un semplice motivo: pensate che le due partite di Coppa Italia sono stati seguiti da 15 milioni di italiani. Napoli-Juve sarà probabilmente seguita da oltre 10 milioni: c’è voglia di emozione e passione. Va coltivata, perché è molto importante”.