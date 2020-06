Roma, il nome individuato per l’eventuale sostituto di Petrachi [DETTAGLI]

Sono ore decisive in casa Roma sul futuro del direttore sportivo Petrachi. In primo luogo i risultati non sono stati entusiasmanti, in più negli ultimi giorni si è verificata una rottura. Alla base dello scontro ci sarebbero infatti i mancati ringraziamenti del presidente a Petrachi, ma in generale esistono delle divergenze sui programmi per il futuro. Il club non sta attraversando un ottimo momento dal punto di vista economico, e quindi le disponibilità da investire sul mercato saranno ridotte.

L’incontro tra le parti sarà decisivo per decidere di continuare insieme, oppure separarsi. Già sta circolando il nome del possibile sostituto: si tratta di Andrea Berta, ds dell’Atletico Madrid. L’altra soluzione è quella di promuovere nel ruolo di direttore sportivo Morgan De Sanctis.