Roma, tensione Pallotta-Petrachi: il retroscena. L’equivoco e l’sms della rottura

Giorni caldi in casa Roma, con la vicenda Pallotta-Petrachi e l’aria di divorzio con quest’ultimo dopo neanche un anno dal suo arrivo. In attesa di capire se lo strappo potrà essere ricucito, emerge un retroscena raccontato da ‘Il Romanista‘. Alla base dello scontro ci sarebbero infatti i mancati ringraziamenti del presidente a Petrachi, che hanno fatto seguito ad un duro sms di quest’ultimo – risentito – in risposta all’americano. Risentimento che poi, a sua volta, ha interessato anche Pallotta.

Una sorta di equivoco. Perché? Presto spiegato. Nell’intervista che Fonseca ha concesso qualche giorno fa ai canali ufficiali del club, ad una anno esatto dalla sua firma, hanno fatto seguito i ringraziamenti pubblici di Pallotta a lui e alla dirigenza. Così come racconta il giornale romano, però, seppur il presidente abbia in realtà ringraziato tutti, anche Petrachi, nell’intervista poi uscita sul sito ufficiale non c’è traccia né di lui né di Baldissoni, ma soltanto di Fienga e Zubiria. Il motivo è legato al fatto che la dichiarazione sia stata estrapolata da una ben più ampia intervista che Pallotta aveva appena concesso a Paul Rogers e che il club si apprestava a pubblicare nei giorni successivi.

Un equivoco bello e buono, dunque, dicevamo. Ma il ds non l’ha presa bene ed ha scritto a Pallotta, come sopracitato, irritando così a sua volta il presidente. La vicenda, adesso, potrebbe arricchirsi di una nuova pagina…