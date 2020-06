La suggestione dall’Argentina: Maradona chiama Caniggia nel suo staff

Trent’anni fa, Maradona e Caniggia trascinarono l’Argentina a giocarsi il terzo titolo mondiale. Adesso potrebbe verificarsi la ‘reunion’ sulla panchina del Gimnasia. E’ l’indiscrezione che arriva direttamente dall’Argentina e riportata dalla pagina internazionale di AS.

“Mi piacerebbe moltissimo lavorare fianco a fianco con Diego. È sempre una possibilità. Non ho mai detto che non voglio essere un assistente o occupare qualsiasi altro ruolo all’interno di uno staff tecnico. Ho sempre detto che se ci fosse un progetto o qualcosa di interessante, potrei esserne coinvolto. So che Diego ha già i suoi assistenti di campo. Non mi sto offrendo, ma potrebbe essere una possibilità nel prossimo futuro”.