Totti, primo colpo da agente: entra in scuderia un talento dell’Inter. E potrebbe non essere finita qui

Primo colpo da agente per Francesco Totti. Entra a far parte della scuderia dell’ex capitano della Roma il talento delle giovanili dell’Inter Simone Bonavita. Dopo attente valutazioni con la sua agenzia scouting CT10, Totti ha deciso di prendere la procura del centrocampista dell’Under-16. Classe 2004, regista dai piedi buoni, battitore di punizioni e rigori. Ma non è finita qui. Totti guarda sempre in casa Inter per assicurarsi un altro giovane dal futuro roseo. Si tratta di Sebastiano Esposito, attaccante che ha già esordito in Serie A. Il calciatore ha rifiutato un rinnovo di contratto ed è in cerca di un nuovo agente che lo aiuti a firmare un quinquennale con i nerazzurri a cifre più alte rispetto a quelle percepite attualmente e offerte l’ultima volta dall’Inter. E Totti studia la situazione…