“Un gelato e 500 milioni di lire, così arrivai alla Sampdoria”: Lombardo svela il retroscena

Nel corso di una diretta con ‘Una Banda di Cialtroni’, Attilio Lombardo ha rivelato alcuni retroscena. In primis la trattativa che lo portò dalla Cremonese alla Sampdoria: “Avvenne tutto in una gelateria lombarda. Cosa vuoi che sia, un gelato e 500 milioni di lire con una stretta di mano fra Mantovani e Luzzara…”. Lombardo ha poi parlato del vecchio inno doriano, composto da Aldo e Vittorio De Scalzi: “Tutte le volte che partivamo dall’Astor di Nervi per Marassi o per andare in trasferta la mettevamo su, una volta c’erano le cassette, non c’erano CD o DVD”. Infine una battuta sui suoi figli: “Farli entrambi sampdoriani non è stato facile, d’altronde anche la mia vita calcistica non è mai stata facile”.