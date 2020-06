Capitano della squadra olimpica positiva al doping: “era colpa del sesso”, viene scagionata [NOME e DETTAGLI]

Una storia incredibile quella di Virginia Fuchs, nel team olimpico della nazionale statunitense di pugilato. Un caso che servirà da monito per il futuro. Risultata positiva al test antidoping, è stata scagionata perché è stato provato che le sostanze incriminante fossero all’interno del suo organismo per colpa del…sesso. A trasmetterle le sostanze proibite è stato il compagno. Ora la Fuchs proverà a qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo del prossimo anno nella categoria dei pesi mosca.

Recentemente capitano della squadra olimpica degli Stati Uniti, la Fuchs ha scoperto la positività a marzo. Il suo partner aveva assunto dei prodotti che includevano le due sostanze vietate e le aveva trasmesse alla ragazza durante un rapporto sessuale. L’atleta, dopo la notizia, ha scritto su Twitter: “Questa è stata una grande lezione per me e ora che è finita, sono completamente concentrata sulla preparazione per Tokyo”.