Birindelli e la Juve: “Le accuse di doping e Calciopoli, difficili da accettare. In Africa ho capito tanto”

Alessandro Birindelli ha avuto un’ottima carriera in Serie A. E’ stato il terzino della Juve di Lippi che ha sfiorato la Champions, ma ha anche vissuto i momenti più drammatici della storia bianconera. Birindelli ha ripercorso alcune tappe della sua vita calcistica ai microfoni de ‘Il Posticipo’: “Mi è sempre piaciuto giocare a calcio: è una passione che mi porto dentro. Se non fossi riuscito a farne un mestiere, avrei fatto la vita militare. Io tifavo Juventus e fino alla stagione precedente avevo visto i miei nuovi compagni soltanto in televisione. Potermi allenare con loro non mi sembrava neanche vero, mi sembrava tutto un po’ strano. Essere alla Juve è stato emozionante ogni giorno”.

Tanti momenti belli, altri meno. Birindelli ne ricorda alcuni: “Abbiamo provato rabbia alla Juve tante volte. Abbiamo vissuto così i due anni e mezzo delle accuse di doping: quelli dei processi, degli interrogatori e dei blitz al campo per farci fare le analisi del sangue a gruppi. Anni dopo è arrivata la retrocessione con Calciopoli. Abbiamo vissuto periodi brutti, ma fa parte della vita. In alcuni momenti bisogna trovare la forza per reagire e trovare le motivazioni giuste per andare avanti. Tutte le polemiche sul ’97-’98 e quelle successive ci hanno dato fastidio perché noi sappiamo il lavoro che abbiamo fatto, i nostri sacrifici e come sono arrivati i successi in campo. Noi sentiamo nostre anche le vittorie che non ci hanno assegnato e andiamo avanti. La finale di Manchester è stata la sconfitta più dura da digerire: ancora oggi me la sogno e la rivivo quando mi metto a pensare a quello che ho fatto nella mia carriera. Mi è andata storta per come è arrivata e alla luce del percorso importante che avevamo fatto in quella Champions. Avevamo fatto grandi prestazioni ai quarti e in semifinale. Perdere la finale ai rigori è stato difficile da accettare personalmente”.

Ancora su Calciopoli e la retrocessione in Serie B: “È stato difficile dover accettare una situazione che non era dovuta a quello che avevamo fatto in campo. Allo stesso tempo però bisognava avere la forza e la motivazione per disputare un campionato difficilissimo come quella Serie B in cui c’erano Napoli e Genoa che ambivano alla promozione. La Juve poi aveva una penalizzazione importante: non era scontato riuscire a vincere e arrivare direttamente in Serie A. Tanti dicono che sono andati via… Qualcuno lo ha fatto davvero, altri sono partiti perché la società doveva alleggerirsi in un certo senso e lasciarsi alle spalle contratti pesanti per affrontare un percorso nuovo: tante cessioni sono state fatte per una questione di bilancio”.

Il 2005 l’anno più sfortunato a livello personale: “Mi sono rotto il crociato e il menisco collaterale. Con Capello avevo poco spazio perché lui aveva altre idee di calcio. All’epoca ero in Nazionale con Lippi e persi il Mondiale perché non riuscii a recuperare in tempo per andare in Germania. Sono stati mesi difficili per me”.

Oggi Birindelli è un allenatore: “Dopo aver smesso di giocare, ho avuto la possibilità di andare con Dario Bonetti all’estero, prima in Africa nello Zambia e poi in Romania: l’ho fatto per capire se potevo fare questo mestiere, se mi appassionava e se ne ero capace. Dopo mi sono messo al lavoro per prendere i patentini: ho cominciato il percorso a Coverciano, ho conseguito i diplomi da allenatore e da direttore sportivo. Avevo bisogno di capire come viene svolto il lavoro dall’altra parte, dietro la scrivania e in campo. Lo Zambia ha vinto la Coppa d’Africa nel 2012: noi avevamo il contratto in scadenza e siamo stati mandati via un mese prima dell’inizio della competizione che hanno vinto. Abbiamo fatto il lavoro nei due anni precedenti: dallo scouting alla preparazione in vista del torneo. In Africa non c’è niente: lì devi inventarti per forza qualcosa. Partivamo con la Jeep senza navigatore e con un foglio di carta scritto in un inglese approssimativo: avevamo cartine fatte a penna. Pensa che genere di campi abbiamo trovato. Però è stata una bella esperienza: mi ha fatto capire il valore di quello che ho e di quello che ho avuto. In Africa ho capito la fortuna che noi abbiamo ogni giorno“.

Infine Birindelli parla di un eventuale ritorno alla Juve: “Tante cose mi piacerebbero… Deve capitare l’occasione giusta e ci deve essere la volontà da entrambe le parti per cominciare qualcosa insieme. Lavoro per questo e continuo ad aggiornarmi per andare in una società forte, solida e ambiziosa: la Juventus sarebbe il top”.