Calciomercato, le notizie di oggi: rivoluzione Juve tra 5 cessioni eccellenti e allenatore, la Lazio guarda al Real

Le notizie più importanti di calciomercato della giornata di oggi.

RIVOLUZIONE JUVE: 5 CESSIONI ECCELLENTI – Le ultime prestazioni in casa Juventus non sono state di certo positive, ma in generale sono in corso valutazioni sulla stagione. La vittoria dello scudetto è comunque vicina, ma la dirigenza ha deciso di aspettare ed esprimere un giudizio definitivo al termine della Champions. Si valuterà principalmente l’eventuale conferma dell’allenatore Maurizio Sarri e i futuri interventi sul mercato. La Juventus ha, però, le idee chiare su alcuni calciatori. In molti hanno deluso le aspettative e si preannuncia una vera rivoluzione, più di metà squadra è con la valigia in mano. (L’ARTICOLO COMPLETO: LA SITUAZIONE RUOLO PER RUOLO)

JUVE, POCHETTINO PER IL POST SARRI – Al momento, nonostante gli ultimi risultati così così, Sarri è più vicino ad una conferma anche per la prossima stagione. Ma la Juventus sta valutando qualche nome per un eventuale sostituto. Secondo voci provenienti dall’Inghilterra, esattamente dal Daily Telegraph, in caso di divorzio con l’ex Chelsea i bianconeri starebbero pensando a Pochettino. Al momento si tratta solo di un’ipotesi, da valutare anche l’aspetto economico: l’ingaggio dell’ex Tottenham è di 8 milioni di euro, superiore rispetto a quello di Sarri. (L’ARTICOLO COMPLETO)

LA LAZIO GUARDA AL REAL – Un obiettivo sfumato sul più bello. La Lazio puntava senza mezzi termini alla vittoria dello scudetto, la squadra si è però trasformata (in senso negativo) dopo il lockdown. Non sono mancati i momenti di tensione, anche nello spogliatoio. Il presidente Lotito è consapevole di poter alzare l’asticella, la squadra è forte e l’allenatore bravo, ma sicuramente ci saranno novità sul fronte calciomercato. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio i biancocelesti si sono mossi per Borja Mayoral, attaccante 23enne del Real Madrid quest’anno in prestito al Levante, autore di 8 gol in stagione. La Lazio ha chiesto informazioni e ha intenzione di raggiungere l’intesa. E’ in scadenza di contratto nel 2021 e si sta lavorando per un’operazione a titolo definitivo. (L’ARTICOLO COMPLETO)