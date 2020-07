Calciomercato, le notizie di oggi: la verità sui rumors Pogba-Juve, la nuova Inter di Conte con l’ufficialità di Hakimi [FOTO]

Calciomercato, le notizie più importanti della giornata. Protagoniste Juventus ed Inter, con i rumors su Pogba e l’ufficialità dell’acquisto di Hakimi.

LA VERITA’ SUI RUMORS POGBA-JUVE – Pogba e la Juventus. Da quando il centrocampista bianconero è andato via da Torino, praticamente, per un motivo o per l’altro, ogni estate viene affiancato il suo nome a quello della società di Andrea Agnelli. Un sogno, per tanti, che non hanno dimenticato ciò che ha fatto in Italia. Arrivato dal Manchester United come giovane semi sconosciuto, in poco tempo si è dimostrato un crac pazzesco che ha permesso alla Juve di rivenderlo ai Red Devils per circa 100 milioni di euro. Anche adesso si parla nuovamente di un suo possibile ritorno alla Juve. Tra tweet, gaffe, smentite, i tifosi sognano. A metterci del suo è stato il profilo Twitter spagnolo del club bianconero, che ha postato un video del calciatore accompagnato dall’emoji ‘back‘. Tanti gli utenti che hanno interpretato quel ‘back’ come ‘ritorno’. Alla Juve appunto. Ma è poi stato lo stesso profilo a smentire, specificando che si trattava di un ritorno al passato: “Back nel senso di ‘throwback’. Non pensate ad altro!”. Ma ai tifosi ovviamente, si sa, non sfugge nulla. E il solo pensiero di vedere il nome del francese in tendenza su Twitter fa sognare in merito ad eventuali, possibili, sviluppi di una qualche trattativa. Abbiamo raccolto a tal proposito alcune reazioni social nella nostra FOTOGALLERY in alto. (L’ARTICOLO COMPLETO).

HAKIMI UFFICIALE ALL’INTER – “Achraf Hakimi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore marocchino classe 1998, che arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Real Madrid, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025″. Con questa brevissima nota sul proprio sito ufficiale, l’Inter comunica l’acquisto del calciatore marocchino Hakimi, in prestito al Borussia Dortmund ma di proprietà del Real Madrid. (L’ARTICOLO COMPLETO)

LA NUOVA INTER DI CONTE CON 2 SUPER COLPI – Con l’ufficialità di Hakimi, e il corteggiamento sempre forte su Tonali, ecco venir fuori un 11 niente male per quanto riguarda l’Inter della prossima stagione. Eccolo di seguito.