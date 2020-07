Fiorentina-Verona, lieve malore per Juric al termine della partita

MALORE JURIC – Gol ed emozioni nella partita di campionato tra Fiorentina e Verona, 1-1 il risultato finale. Gli ospiti passano in vantaggio grazie alla rete messa a segno da una grande giocata di Faraoni, i viola faticano moltissimo e trovano il pareggio a tempo praticamente scaduto con Cutrone. Nel frattempo, nel finale secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, lieve giramento di testa per l’allenatore Juric. Per fortuna il tecnico si è ripreso nel giro di pochi minuti, in conferenza il suo vice Paro.