Infortunio Higuain, problema nel riscaldamento per il Pipita: c’è Dybala

INFORTUNIO HIGUAIN – Brutte notizie in casa Juventus per la partita di campionato contro la Lazio. L’allenatore Maurizio Sarri non potrà contare sulle prestazioni di Gonzalo Higuain, scelto da Sarri dal primo minuto. Il Pipita ha accusato un problema fisico nel riscaldamento e non è in grado di scendere in campo. Al suo posto dentro Dybala, comunque quello più in forma della squadra e lasciato in panchina dall’allenatore bianconero. Le condizioni di Higuain verranno valutate nelle prossime ore, si tratta di una tegola importante per la Juventus.