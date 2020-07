La Russa contro la Juve: “quando sente il rumore dei nemici alle spalle, arriva l’aiutino”

Ignazio La Russa è un grande tifoso dell’Inter, la stagione della squadra nerazzurra può essere considerata nel complesso positiva. C’è comunque da recriminare per qualche passo falso di troppo che non hanno permesso di poter lottare fino alla fine per lo scudetto. Il vicepresidente del Senato ha parlato così delle ultime polemiche in Serie A, sono arrivate delle bordate nei confronti della Juventus, come riporta Radio Punto Nuovo.

“Parole di Conte? Inesatte. È vero che c’è un problema nella Lega, il calendario per l’Inter è stato spaventoso. Ma c’è un’altra regola d’oro non scritta. Ogni volta che la Juventus sente il rumore dei nemici alle spalle, arriva l’aiutino. E l’arbitraggio di ieri in Roma-Inter è stata ancora una volta la conferma. D’altronde, a Napoli ne sapete qualcosa anche voi…”. Frasi destinate a scatenare il caos e che hanno portato tantissime reazioni sui social.