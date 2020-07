Infortunio Mertens, l’attaccante del Napoli out contro l’Udinese

INFORTUNIO MERTENS – Si stanno giocando le partite per il campionato di Serie A, alle 19.30 in campo Napoli-Udinese. Inizio positivo per la squadra di Gotti che passa in vantaggio con il solito De Paul, il calciatore che riesce veramente a fare la differenza. Poi tegola per l’allenatore Gennaro Gattuso, infortunio per l’attaccante Mertens. Il giocatore è costretto al cambio, al suo posto Milik. Passa appena un minuto e il polacco riesce a trovare il gol del pareggio. Le condizioni del belga verranno valutate nelle prossime ore.