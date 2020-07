Lazio, Lotito pensa ad un provvedimento dopo la presunta lite nello spogliatoio

La Lazio non sta di certo attraversando un buono momento di forma. Il club biancoceleste è reduce dalla bruttissima sconfitta casalinga contro il Sassuolo che ha allontanato definitivamente la possibilità di vincere lo scudetto. La squadra è tornata stanca dopo il lockdown, probabilmente non si è preparata bene. Ieri è circolata voce di una lite all’interno dello spogliatoio tra il difensore Acerbi ed il direttore sanitario biancoceleste, Ivo Pulcini, ma anche con toni accesi tra i compagni di squadra per un atteggiamento in campo sbagliato.

Adesso sono arrivati nuovi aggiornamenti, sempre da Sportmediaset. C’è l’ipotesi di un ritiro lungo: da Udine, mercoledì prossimo, alla sfida di Torino con la Juventus di lunedì 20 luglio senza passare per Roma. Una decisione non è stata ancora presa, ma è previsto un confronto tra calciatori e dirigenza.