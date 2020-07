Lazio, Immobile perde le staffe: “c’è qualcuno che dimentica facilmente…”

C’è tensione in casa Lazio dopo l’ennesima sconfitta della squadra di Simone Inzaghi alla ripresa del campionato. La situazione è sempre più delicata, anche il terzo posto a questo punto è a rischio. I biancocelesti hanno manifestato evidenti problemi dal punto di vista fisico, la Lazio ha fallito la grossa chance di lottare fino alla fine per lo scudetto. Inoltre, si è parlato anche di problemi di spogliatoio, con una lite che sarebbe andata in scena al fischio finale della partita contro i neroverdi.

E’ arrivato anche un duro messaggio dell’attaccante Ciro Immobile, il calciatore si è sfogato su Instagram: “Probabilmente c’è qualcuno che dimentica facilmente, quindi vi chiedo di lasciare in pace la mia famiglia. Se volete scrivere cattiverie e insulti fatelo a me direttamente, la mia famiglia non c’entra niente, grazie”.