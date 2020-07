Una bomba esplosiva pericolosissima. E’ quella fatta innescare dal Lokomotiv Plovdiv, che ha vinto la Coppa di Bulgaria. In campo in finale, però, c’era anche un calciatore positivo al Coronavirus. E così, nei festeggiamenti dei giocatori coi tifosi in un bar nella notte, è scoppiato il caos: come confermato dal quartier generale regionale di Plovdiv sono risultati positivi al Covid nove calciatori del club e cinquanta tifosi, tra coloro che avevano preso parte alle celebrazioni per la vittoria.