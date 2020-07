Panchina Cagliari, si profila un colpo di scena: l’ipotesi dopo la gara contro la Juventus

PANCHINA CAGLIARI – Il Cagliari è reduce dalla vittoria contro la Juventus, una soddisfazione importante in una stagione altalenante. L’ottimo inizio di campionato, poi il calo che ha portato all’esonero dell’allenatore Maran. L’arrivo di Walter Zenga ed un rendimento comunque positivo che ha portato all’obiettivo salvezza. Adesso potrebbero aprirsi scenari interessanti e a sorpresa per la prossima stagione. Secondo quanto riporta l’Ansa il presidente Tommaso Giulini starebbe pensando alla conferma dell’Uomo Ragno. Il tecnico ha chiesto a gran voce di rimanere, come dichiarato anche ieri nel post-partita contro i bianconeri, vorrebbe un progetto di almeno due anni per dimostrare il suo valore. Il Cagliari ci sta pensando, nonostante già qualche sondaggio per altri allenatori. Ma ad oggi Zenga è più vicino alla conferma in Sardegna.