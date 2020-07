Risultati Serie B LIVE, Cosenza in vantaggio contro il Perugia: la classifica

RISULTATI SERIE B – Si torna in campo per la giornata del campionato di Serie B, la stagione entra sempre più nel vivo. Si decidono gli obiettivi di promozione, playoff e salvezza. Nel primo match in campo Cosenza e Perugia, il club calabrese si gioca le ultime chance di salvezza. Match fondamentale tra Ascoli e Empoli, trasferta del Chievo contro la Cremonese. Vero e proprio scontro per la promozione quello tra Crotone e Pordenone. L’Entella in casa contro il Pisa, il Frosinone non può permettersi passi falsi contro la Juve Stabia. Lo Spezia cerca il 3 punti sul campo del Livorno, già retrocesso in Serie C. Salernitana-Cittadella, Trapani-Benevento e Venezia-Pescara chiudono il programma.

I RISULTATI DI SERIE B

Lunedì 13 luglio

ore 18.45

COSENZA-PERUGIA 1-0 (12′ Bruccini)

ore 21

ASCOLI-EMPOLI

CREMONESE-CHIEVO

CROTONE-PORDENONE

ENTELLA-PISA

FROSINONE-JUVE STABIA

LIVORNO-SPEZIA

SALERNITANA-CITTADELLA

TRAPANI-BENEVENTO

VENEZIA-PESCARA

LA CLASSIFICA