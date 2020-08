L’agente di Neymar sgancia la bomba: “ritorno al Barcellona? Più facile Messi al Psg”

Continuano a circolare notizie clamorose che riguardano il mondo del calciomercato, bombe sui calciatori più forti in circolazione: da Messi e Neymar. Ad affrontare l’argomento è stato Wagner Ribeiro, agente di Neymar, che esclude un possibile ritorno al Barcellona. “C’è stato un momento in cui era triste a causa degli infortuni – ha detto a Placar – In quel momento era pronto a partire, a tornare al Barcellona o andare al Real. Non oggi, puoi vedere la sua gioia. E’ felice e penso che rimarrà al Psg per almeno altri due anni. Oggi, senza dubbio, è più facile per Messi andare al Psg che per Neymar tornare al Barcellona”.

“Perché mai dovrebbe andarsene? Vive nella città della luce, mangia la cucina francese, passeggia e passa il tempo con gli amici e la famiglia”.