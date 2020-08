Benzema si allena con il pallone della… Juventus: indizio di mercato? [VIDEO]

Non è un mistero. La Juventus è alla ricerca di un attaccante e Benzema rappresenta una soluzione. Il club bianconero ha iniziato una vera e propria rivoluzione, anche dal punto di vista tecnico. La prima scelta è stata coraggiosa, quella di affidare la panchina ad Andrea Pirlo che ha preso il posto di Maurizio Sarri. Previsti tanti movimenti anche sul fronte calciatori, dopo Kulusevski e lo scambio Arthur-Pjanic si procederà con le cessioni, Paratici è volato in Inghilterra per chiudere qualche operazione.

Poi partirà la caccia alla spalla di Ronaldo, il dopo Higuain. I nomi caldi sono due, il preferito di Pirlo è Edin Dzeko, l’ostacolo più grande è rappresentato dalla volontà della Roma, l’alternativa è Milik del Napoli. Ma è circolato anche il nome di Benzema, soluzione sponsorizzata proprio da CR7. E’ appena arrivato un possibile indizio, il calciatore del Real Madrid ha pubblicato un video, Benzema si allena con il pallone della… Juventus. In basso il video.