CALCIOMERCATO JUVENTUS – Paratici è stato protagonista di un blitz in Inghilterra, il dirigente della Juventus si è mosso in entrata e in uscita. Il primo obiettivo è quello di piazzare i calciatori in esubero, i nomi più caldi sono quelli di De Sciglio, Ramsey, Alex Sandro e Bernardeschi, più le situazioni da risolvere del centrocampista Khedira e dell’attaccante Higuain. Si è parlato anche di Raul Jimenez del Wolves, non è arrivata la fumata nera ma la trattativa rimane comunque complicata per il valore del cartellino superiore ai 60 milioni di euro. Quello del messicano non è il nome in pole.

Pirlo ha le idee chiare, la sua preferenza è chiara: Edin Dzeko. Il bosniaco può rappresentare la spalla perfetta di Cristiano Ronaldo in quel 3-5-2 che la Juventus ha intenzione di attuare. Ma anche con un attacco a 3 il calciatore della Roma può fare la differenza. Può essere un affare anche dal punto di vista economico sia per una questione di età e perché i giallorossi non possono chiedere una cifra eccessiva. L’altro nome è quello di Milik, in questo caso l’affare potrebbe entrare nel vivo solo tramite qualche scambio. Ecco perché Dzeko è il nome più caldo per la Juventus. Infine c’è Lacazzette, al momento molto distante dai bianconeri.