“Chi l’avrebbe detto che in 2 minuti si può raggiungere la felicità… io ero abituato ai 5 classici maschili“, ha scritto Leonardo Pavoletti con molta ironia sul suo profilo Instagram per festeggiare il ritorno in campo dopo il lungo infortunio. Ma la risposta “piccante” e a “luci rosse” di Joao Pedro ha scatenato i commenti dei tifosi del Cagliari e non solo: “Ci arrivi a 5? Che leone”. In basso il simpatico siparietto.