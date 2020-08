Calciomercato Atalanta, ufficiale l’arrivo di Miranchuk: innesto super per Gasperini

CALCIOMERCATO ATALANTA – Grande colpo di mercato in casa Atalanta, il club nerazzurro si è assicurato le prestazioni di Aleksey Miranchuk. Il russo arriva dalla Lokomotiv Mosca per 14,5 milioni di euro. “Lokomotiv e Atalanta hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Aleksey Miranchuk al club italiano. Il trasferimento avverrà quando Aleksey si sottoporrà alle visite mediche. Auguriamo al giocatore una carriera di successo, nuove vittorie e una brillante avventura nel campionato italiano”.

Ecco le prime parole del calciatore. “Voglio ringraziare tutti i fan della Lokomotiv. Qui, insieme a voi, sono diventato un calciatore professionista e un uomo. Insieme abbiamo vinto tutto. Voglio ringraziare tutti per essere stati presenti nei momenti difficili e quelli facili. È ora di realizzare un sogno. So che vi preoccuperete per me. Questo non è un addio! Ci vediamo!”.