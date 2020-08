CALCIOMERCATO FIORENTINA – Si tenta il colpo grosso. Quello in grado di portare ad un importante salto di qualità al centrocampo, reparto che nella scorsa stagione ha incontrato qualche problema. La Fiorentina bussa in casa Bayern Monaco e lo sponsor potrebbe essere Ribery.

La dirigenza viola è pronta a tutto per Javi Martinez, ieri in panchina nel netto successo in Champions League contro il Barcellona. Le qualità dello spagnolo non sono sicuramente in discussione, si tratta di un centrocampista completo in grado di portare esperienza e qualità al reparto. Sono stati avviati i contatti ed a convincerlo potrebbe essere proprio Ribery, ex compagno di Martinez. Nell’ultima stagione ha dovuto fare i conti con qualche infortunio di troppo, adesso è alla ricerca di continuità. La Fiorentina ha fatto passi in avanti, ma c’è anche distanza dal punto di vista dell’ingaggio. Serviranno altri incontri per provare a raggiungere un accordo.