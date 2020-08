Calciomercato Milan, c’è il sì di Aurier: si lavora con il Tottenham sulle cifre

Il Milan ha il sì di Serge Aurier. L’esterno di difesa del Tottenham ha dato la disponibilità al trasferimento in rossonero, ma c’è ancora da limare la distanza tra la richiesta degli inglesi (20 milioni) e l’offerta del Milan (15). Nell’ultima stagione Aurier ha collezionato 42 presenze complessive in tutte le competizioni, in cui ha messo a referto anche 2 reti e 8 assist. L’eventuale arrivo del terzino porterebbe ad una cessione: uno tra Andrea Conti e Davide Calabria lascerà la maglia rossonera.