Cessione Milan, torna in auge il nome di Bernard Arnault: il francese ha già definito alcuni aspetti

Torna un auge il nome di Bernard Arnault per quanto riguarda il Milan. Nuovi rumors che accostano il nome dell’imprenditore francese, a capo del gruppo Louis Vuitton, ai rossoneri. Se n’era parlato già nei mesi pre-lockdown ed ora è ‘Sportmediaset’ a rilanciare il nome di Arnault, dicendo che ci potrebbe essere una svolta anche abbastanza rapidamente. Arnault avrebbe già definito il nuovo Cda e avrebbe ricevuto garanzie per quanto riguarda il progetto stadio e le aree commerciali che circonderanno il nuovo impianto. L’intenzione delle parti è quella di chiudere in tempi stretti.