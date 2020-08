Inter-Bayer Leverkusen, che partenza! E’ già 2-1, perle di Barella e Lukaku [VIDEO]

Gol Barella e Lukaku – Meno di mezz’ora e Inter e Leverkusen sono già sul 2-1. Una partenza sprint per gli uomini di Antonio Conte nel quarto di finale “secco” contro il Bayer. A sbloccare il match è una perla dell’ex centrocampista del Cagliari. Dopo un lancio in profondità verso Lautaro, l’argentino sblocca Young con un tacco che prende in contropiede la difesa tedesca. Il pallone arriva a Lukaku che si gira ma ma non riesce a colpire, sulla ribattuta si avventa Barella che pizza di esterno all’angolino. Passano pochi minuti e questa volta, Lukaku, riesce anche a concludere, da terra (sarebbe stato rigore in caso contrario), mettendo dentro per il 2-0. Accorcia subito il Bayer con Havertz. In basso i VIDEO dei gol.

Inter 2-0 Bayer Leverkusen – The strength and power of Lukaku was too much pic.twitter.com/qR6x3XOB4H — InterYaEuropaLeague (@InterELGoals) August 10, 2020