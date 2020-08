Il gol più bello della carriera di Pelé, tre “sombreri” prima della rete [VIDEO]

Il due agosto 1959 Pelè realizza il gol da lui definito il più bello della sua carriera. Lo siglò con la maglia del Santos, contro il Clube Atletico Juventus. Stadio ‘Rua Javari’ di San Paolo, campionato Paulista: il Santos stava già vincendo tre a zero. Pelé ricevette palla al limite dell’area, un dribbling e tre ‘sombreri’, prima di depositare la palla in rete. Un gol epico, in basso il VIDEO.