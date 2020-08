Coronavirus: Mihajlovic positivo, ma è asintomatico. Tre casi alla Spal

Quattro casi positivi al Coronavirus nei due principali campionati italiani, dopo quelli già accertati di questi giorni. Si tratta di tre calciatori della Spal e del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic. Situazione, però, sotto controllo. Come specificato infatti dalle due società, tutti e quattro sono asintomatici e si trovano in isolamento.

“Sinisa Mihajlovic, rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo – si legge sul sito rossoblu – Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale. Sono stati effettuati in questi giorni anche i tamponi sul gruppo squadra della Primavera, risultati tutti negativi. Domani saranno effettuati i test sui giocatori e i collaboratori della Prima squadra”.

“SPAL srl comunica che in seguito ai test medici eseguiti in vista della partenza della nuova stagione sportiva della Prima squadra, tre tesserati sono risultati positivi al Covid-19 – la nota dei ferraresi – Come previsto dal protocollo in essere, i tre tesserati, tutti asintomatici, si trovano in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie”.