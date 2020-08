Accordo raggiunto tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic per il rinnovo di contratto. E’ quanto riporta ‘TMW’. Si attende l’ufficialità. Lo svedese rimarrà in rossonero per un’altra stagione. Il punto d’incontro è stato raggiunto a 6 milioni fissi, più 0,5 di bonus facilmente raggiungibili e altri 0,5 in caso di qualificazione alla prossima Champions League.