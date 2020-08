Shock Perugia, manichini fuori dallo stadio e striscione minaccioso: “Vi vogliamo così” [FOTO]

Una retrocessione che brucia per il Perugia. Perché arrivata dopo un playout tiratissimo e conclusosi ai rigori in seguito all’equilibrio nelle due sfide e perché inaspettato soprattutto alla luce del cammino prima del lockdown, con – addirittura – speranze playoff. Il Grifone è retrocesso in Serie C dopo 6 anni e ai tifosi non è andata per nulla giù. Forte contestazione fuori dallo stadio a tal punto da lasciare “blindata” la squadra dentro il Curi per più di due ore. E a giudicare da ciò che si è visto, aveva un senso. Bruttissima l’immagine di quattro manichini appesi ad un cavalcavia fuori dall’impianto. E, sopra, uno striscione tutt’altro che rassicurante: “Vi vogliamo così”. Immagine a corredo dell’articolo.