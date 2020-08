La Roma “copia” la Juve, per la panchina spunta la suggestione De Rossi. E Totti farebbe il direttore tecnico

La nuova Roma di Dan Friedkin potrebbe ripartire da Daniele De Rossi. A lanciare una clamorosa ipotesi è ‘Il Messaggero’, che fa il punto sulle prossime mosse della proprietà. E tra queste idee ci sarebbe anche quella di affidare la panchina all’ex centrocampista giallorosso. Soltanto una suggestione, visto che Fonseca ha un contratto e il CEO Fienga spinge per andare avanti con il portoghese. Ma la vicenda Pirlo ha fatto da caso-pioniere e per il futuro l’ipotesi De Rossi non è affatto esclusa. Suggestione, tentazione anche quella di Francesco Totti in qualità di direttore dell’area tecnica. La soluzione del ‘Pupone’ in dirigenza potrebbe essere slegata da altre.