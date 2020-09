Calciomercato Juventus, Giroud: “io in bianconero? Ecco la verità”

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Secondo le ultime voci ci sarebbe anche Giroud in corsa per diventare il nuovo attaccante della Juventus.“Sono rimasto molto sorpreso quando stamattina ho iniziato a ricevere una serie di messaggi dai miei amici che mi chiedevano di questa storia ma siamo lontani dalla realtà. Gli italiani si lasciano prendere la mano… Sono un giocatore del Chelsea e mi trovo bene qui, sono pronto a lottare per una maglia – ha detto l’attaccante francese a Telefoot -. Ma è sempre positivo attirare l’attenzione di questo genere di club, sono lusingato. Resto però concentrato sul Chelsea”. Il calciatore non esclude comunque la soluzione. “Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane ma smentisco che ci sia qualcosa di firmato o di fatto con la Juventus”.