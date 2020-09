Calciomercato Roma, Fienga si sbilancia sul futuro di Dzeko

In casa Roma tiene banco il futuro dell’attaccante Edin Dzeko, il bosniaco è sempre seguito dalla Juventus, ma i bianconeri al momento sembrano più indirizzati su Suarez. Guido Fienga, CEO della Roma, durante il Premio Calabrese ha fornito interessanti indicazioni. “Edin è il capitano della Roma. E fintanto lui vorrà, rimarrà un giocatore della Roma”.

“Sto facendo un lavoro che non è il mio e non sentirete da me frasi da conoscitore di calcio. Io aiuto la società nelle trattative e a far quadrare i conti. Ritengo che la Roma abbia un allenatore forte e una squadra forte, dobbiamo sistemare alcune aree in cui siamo più scoperti. Stiamo facendo un grande sforzo, dallo scorso anno, nel mantenere i giocatori che si sono distinti come i più bravi della stagione e non dar via esattamente quelli. Colpi? Noi già li abbiamo nella nostra squadra quelli forti, e se dovesse arrivare qualcuno è per migliorarci”.