Una carriera breve, si ritira a soli 30 anni: “Ho fatto il possibile, ma…”

Una volta i calciatori a 30 anni venivano considerati già “vecchi” e, di lì a qualche anno, si sarebbero ritirati. Adesso, invece, l’età per smettere si è allungata di molto e c’è chi, con una vita sana, un’alimentazione corretta e l’allenamento giusto, sfiora anche i 40.

Ignacio Camacho però, non di certo per volere suo, ha preferito seguire la “vecchia scuola”. L’ex promessa dell’Atletico Madrid, attualmente al Wolfsburg, ha infatti deciso di ritirarsi a soli 30 anni. Negli ultimi tre anni ha subito cinque operazione alla caviglia in seguito ad un infortunio subito. “Lascio con la coscienza pulita – le sue parole – perché ho fatto tutto il possibile per tornare a fare quello che amo, giocare a calcio”.