Caso Suarez, l’indagata Spina e quel tweet: “Grazie per la tua visita, un piacere averti come studente”

Tra gli indagati del caso Luis Suarez c’è anche Stefania Spina, direttore generale dell’Università per stranieri di Perugia. Secondo le accuse, gli argomenti oggetto della prova d’esame erano stati preventivamente concordati con il candidato, il punteggio era stato attribuito ancora prima dello svolgimento della prova e il candidato ha una “conoscenza elementare della lingua italiana”. Proprio un’intercettazione delle parole della Spina svela gli altarini: “Ma te pare che lo bocciamo! Per dirtela tutta, oggi ho chiamato Lorenzo Rocca che gli ha fatto la simulazione dell’esame e abbiamo praticamente concordato quello che gli farà l’esame! Quindi… Mi ha detto, guarda fagli scegliere queste due immagini…Non dovrebbe, deve, passerà, perché con 10 milioni di euro a stagione di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1″.

Ma non solo intercettazioni, spunta anche un tweet risalente a qualche giorno prima dell’esame. Nella foto c’è la Spina insieme a Suarez e tra i commenti spunta anche un “forza Juve” della stessa funzionaria che ha preparato l’uruguayano per l’esame. Una vicenda torbida, che continuerà a far discutere da qui ai prossimi giorni. In basso il TWEET.

Grazie @LuisSuarez9 per la tua visita di oggi all’Università per Stranieri di Perugia. È stato un piacere averti come studente!@UniStraPg @GregoBolli #unistrapg pic.twitter.com/etaNYEryN8 — Stefania Spina (@sspina) September 17, 2020