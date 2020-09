Dzeko convocato dalla Roma, Juve furiosa: ecco cosa succederà

‘La Gazzetta dello Sport’ scrive: “Juve irritata per Dzeko”. Il motivo? Facile. Un’operazione praticamente conclusa, che rischia di allungare i tempi per “colpa” della Roma. Il centravanti bosniaco, infatti, è stato convocato da Fonseca per la trasferta di Verona contro l’Hellas, facendo infuriare i bianconeri. Un’attesa spasmodica, che tiene con il fiato sospeso anche i tifosi del Napoli. Infatti anche Milik è bloccato in azzurro, solo quando Dzeko libererà l’armadietto di Trigoria il polacco si potrà vestire di giallorosso. A rallentare la chiusura della trattativa però sarebbero state le pendenze di Milik con il Napoli, non ancora risolte. Si parla .nel dettaglio, della multa e la causa civile intentata da De Laurentiis per la famosa storia dell’ammutinamento.

Dzeko convocato, ma andrà in panchina, non dovrebbe essere utilizzato. L’operazione con la Juve è stata definita da tempo e rischiare infortuni sarebbe deleterio per tutti. In ritiro a Verona con la testa da un’altra parte. E quindi già dopo la partita, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, la Juve potrebbe mettere a disposizione del bosniaco un’auto per raggiungere Torino e, mai come in questa situazione è il caso di dirlo, mettere tutto nero su bianco.