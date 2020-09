Gol Barella, che azione fantastica degli azzurri! Il vantaggio è meritato [VIDEO]

Gol Barella – Spinazzola-Jorginho-Insigne-Immobile. Loro quattro gli attori di un’azione fantastica a ridosso dell’intervallo che ha portato l’Italia avanti in Olanda. Il finalizzatore è il centrocampista dell’Inter, tra le note più liete del corso Mancini. Vantaggio più che meritato di Donnarumma e compagni, che hanno dominato in lungo e in largo per i primi 45 minuti. Pressing alto, palleggio, ampiezza di gioco e tante occasioni. Unica nota negativa, la preoccupazione per Zaniolo, uscito anzitempo dal campo qualche minuto prima del gol. Al suo posto Kean. In basso il VIDEO del gol.

Gol di Barella su bel cross di Immobile. Vantaggio meritato. pic.twitter.com/kLAMwwSomv #OlandaItalia — Peter Alegi (@futbolprof) September 7, 2020