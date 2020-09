Milan, Maldini: “Ci hanno chiesto di provare ad andare in Champions. Milenkovic e Ajer? I nomi sono altri”

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ a pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Bologna. Importanti indicazioni sul calciomercato rossonero: “Sono 7 anni che non andiamo in Champions ma si è creato qualcosa di diverso, e ora credo che si vedranno i frutti. Ci è stato chiesto di provare ad andare in Champions ma non è l’obiettivo imposto dalla società. Avevamo delle priorità sul mercato e le abbiamo messe a posto. Abbiamo un’idea su come puntellare la rosa. Abbiamo ancora due turni preliminari di Europa League e poi se dovessimo qualificarci avremo una stagione intensa. A centrocampo con Tonali siamo tranquilli. L’esigenza è il difensore centrale. Ajer e Milenkovic direi di no, ce ne sono altri. Se devo essere sincero loro non sono i nomi su cui stiamo lavorando”.